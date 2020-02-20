Українські дипломати з посольства у Китаї зробили все можливе, проте не вдалося домогтися внесення до списків на евакуацію з Уханя Анастасії Зінченко разом з її собакою.

– Кількатижнева боротьба з бюрократією не мала успіху, і Насті Зінченко довелося залишитися у Китаї разом з її улюбленцем, померанським шпіцом Мішою, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, посольство кілька разів зверталося до держорганів Китаю, проте через карантинні заходи китайська влада не дала згоди на евакуацію домашнього улюбленця українки.

– Підстава – відсутність в Анастасії повного пакету необхідних документів для вивезення собаки за кордон. Незважаючи на це, посольство звернулося до китайської влади, зокрема, уряду провінції Хубей, з проханням надати дозвіл на вивезення собаки за наявними на той час документами. Однак дозвіл отримати не вдалося, – наголошують дипломати.

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За їх словами, справа у тому, що порядок ввезення та вивозу домашніх тварин з території КНР є виключною прерогативою компетентних органів цієї країни.

Тому українці запропонували перелік готелів для тварин в Ухані, де вона могла б тимчасово залишити свого собаку до нормалізації ситуації з коронавірусом у місті, проте вона відмовилася.

– Зінченко повідомила, що планує домовитися з однією з ветеринарних клінік про виготовлення необхідних документів. І дійсно, 17 лютого Анастасія надала Сертифікат здоров’я тварин від 17 лютого, виданий Інспекцією ввезення-вивезення та карантину КНР у місті Гуанчжоу, – пояснили у посольстві.

Після цього наші дипломати надіслали компетентним китайським органам повторний запит на евакуацію Зінченко з оновленим пакетом документів, але отримати дозвіл на вивезення домашньої тварини так і не вдалося.

– Тоді Анастасія остаточно відмовилася проходити евакуацію без свого собаки. Але ми можемо з упевненістю стверджувати, що посольство і надалі підтримуватиме контакт із Анастасією та усіма нашими співвітчизниками, які залишаються у провінції, та продовжуватиме надавати їм усю необхідну допомогу, – підсумували дипломати.

Нагадаємо, українка Анастасія Зінченко не змогла потрапити до списків на евакуацію із Уханя, тому що їй не дали дозвіл на вивезення собаки.

Джерело: Посольство України в Китаї