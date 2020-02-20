Решать проблему накопления шлаков нужно вместе с правительством – гендиректор ММКИ

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича продолжает реализацию программы, которая позволит решить проблему накопления шлаков.

Об этом заявил генеральный директор ММКИ Тарас Шевченко, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что предприятие уплатило штраф в размере 10,5 млн грн, рассчитанный Государственной экологической инспекцией. Он отметил, что проверка проходила на предприятии с конца января по начало февраля в течение двух недель.

– Нашли нарушения и выписали нам соответствующий штраф. Скажу так – если поставить себе задачу, то недостатки можно найти на любом предприятии, особенно на производстве. Вопрос в другом – сам штраф ничего не решает, он не создает условий для улучшения. Нужно проблему решать комплексно. Как производители мы знаем и понимаем проблему накопления шлаков. Она возникла не пять, не десять и не двадцать лет назад. Металлурги не снимают с себя ответственность, но мы по-другому подходим к решению проблемы. Штрафами ситуацию не исправишь, – сообщил Шевченко.

При этом он подчеркнул, что предприятие изучило сложившуюся ситуацию и разработало соответствующую программу.

– Она очень сложная, материалоемкая и дорогостоящая. Программа намечена и успешно выполняется. В прошлом году нас проверяли дважды, и ни единого замечания по выполнению программы не было, – отметил он.

Шевченко подчеркнул, что в мире существует практика использования металлургических шлаков, которые являются отличным строительным материалом для домостроительных комбинатов, комбинатов железобетонных изделий.

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– Из этого материала построены целые города. Хорошо, что есть постановление Камина об использовании шлаков в строительстве дорог. Важно, чтобы оно работало. Например, построили прекрасную дорогу Мариуполь-Запорожье. На самом деле хорошая дорога, а обочина какая? Грунтовая! Почему нельзя было взять с комбината имени Ильича или Азовсталь шлак и сделать прекрасную обочину длиной в 200 км? Нужно сотрудничество, взаимопонимание и реальные действия. Только так мы сможем решить проблемы, которые сейчас существуют в металлургии, – подытожил Шевченко.

В свою очередь и. о. председателя Госэкоинспекции Егор Фирсов на своей странице в Facebook согласился с тезисом о том, что лишь большими штрафами проблемы защиты окружающей среды не решаются. Он отметил, что над снижением негативного воздействия на окружающую среду должны работать как предприятия, так и государство.

– Те металлургические шлаки, которые сегодня хранятся в огромных отвалах, могут быть использованы при строительстве автомобильных дорог и объектов инфраструктуры. Простых и быстрых решений нет. Только диалог, соблюдение взятых обязательств и длительный путь к eco-friendly производству со временем могут изменить ситуацию и приблизить Украину к уровню европейских государств, – написал Фирсов.

К слову, в прошлом году Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММКИ) запустил новый комплекс машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №4. Группа Метинвест инвестировала в проект, который не имеет аналогов в Украине, $150 млн.

Источник: uaprom.info