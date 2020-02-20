Вирішувати проблему накопичення шлаків потрібно разом із владою – гендиректор ММКІ

Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча продовжує реалізацію програми, яка дозволить вирішити проблему накопичення шлаків.

Про це заявив генеральний директор ММКІ Тарас Шевченко, коментуючи інформацію, що з’явилася в ЗМІ, про те, що підприємство сплатило штраф у розмірі 10,5 млн грн, розрахований Державною екологічною інспекцією. Він зазначив, що перевірка проходила на підприємстві з кінця січня до початку лютого протягом двох тижнів.

– Знайшли порушення і виписали нам відповідний штраф. Скажу так – якщо поставити собі завдання, то недоліки можна знайти на будь-якому підприємстві, а особливо на виробництві. Питання в іншому – сам штраф нічого не вирішує, він не створює умов для поліпшення. Потрібно проблему вирішувати комплексно. Як виробники ми знаємо і розуміємо проблему накопичення шлаків. Вона виникла не п’ять, не десять і не двадцять років тому. Металурги не знімають з себе відповідальність, але ми по-іншому підходимо до вирішення проблеми. Штрафами ситуацію не виправиш, – повідомив Шевченко.

Водночас він підкреслив, що підприємство вивчило ситуацію, що склалася, і розробило відповідну програму.

– Вона дуже складна, матеріаломістка та дорога. Програма запланована й успішно втілюється. Минулого року нас перевіряли двічі, і жодного зауваження щодо виконання програми не було, – зазначив він.

Шевченко підкреслив, що в світі існує практика використання металургійних шлаків, які є відмінним будівельним матеріалом для домобудівних комбінатів, комбінатів залізобетонних виробів.

– З цього матеріалу побудовані цілі міста. Добре, що є постанова Кабміну про використання шлаків у будівництві доріг. Важливо, щоб вона працювала. Наприклад, побудували прекрасну дорогу Маріуполь-Запоріжжя. Насправді хороша дорога, а узбіччя яке? Ґрунтове! Чому не можна було взяти з комбінату імені Ілліча чи з Азовсталі шлак і зробити прекрасне узбіччя довжиною 200 км? Потрібна співпраця, взаєморозуміння і реальні дії. Тільки так ми зможемо вирішити проблеми, які зараз існують в металургії, – підсумував Шевченко.

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У свою чергу в. о. голови Держекоінспекції Єгор Фірсов на своїй сторінці в Facebook погодився з тезою про те, що лише великими штрафами проблеми захисту навколишнього середовища не вирішуються. Він зазначив, що над зниженням негативного впливу на навколишнє середовище повинні працювати як підприємства, так і держава.

– Ті металургійні шлаки, які сьогодні зберігаються у величезних відвалах, можуть бути використані у будівництві автомобільних доріг та об’єктів інфраструктури. Простих і швидких рішень немає. Тільки діалог, дотримання взятих зобов’язань і тривалий шлях до eco-friendly виробництва з часом можуть змінити ситуацію і наблизити Україну до рівня європейських держав, – написав Фірсов.

До слова, минулого року Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча (ММКІ) запустив новий комплекс машини безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) №4. Група Метінвест інвестувала в проект, який не має аналогів в Україні, $150 млн.

Джерело: uaprom.info