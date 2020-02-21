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Факти / Україна

Поліція відпустила 23 затриманих під час протестів у Нових Санжарах

Поліція на період досудового розслідування відпустила 23 затриманих під час сутичок у Нових Санжарах.

Всі вони були ідентифіковані. Ще один затриманий перебуває під вартою, слідчі дії тривають.

Правоохоронці Полтавщини перебувають на службі у посиленому режимі та охороняють санаторій, куди заселили евакуйованих громадян України та іноземців.

Цілодобово на патрулюванні перебуває 200 правоохоронців, Серед них як поліцейські, так і нацгвардійці.

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У МВС також повідомляють, що ситуація у Нових Санжарах спокійна.

Нагадаємо, 20 лютого у Нових Санжарах відбулися сутички між місцевими жителями і правоохоронцями.

Жителі були проти того, щоб евакуйованих з китайського міста Ухань громадян розміщували у санаторії міста.

У сутичках в Нових Санжарах постраждали дев’ять силовиків і один цивільний.

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