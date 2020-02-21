Новые Санжары: какая ситуация в городе сейчас

Ситуация в Новых Санжарах, куда на обсервацию привезли эвакуированных из Уханя украинцев, утром 21 февраля спокойная.

Митингующие, которые вчера выступали против размещения эвакуированных, разошлись. На улицах города дежурят несколько автомобилей полиции. Медицинский центр круглосуточно охраняет Нацгвардия, она стоит на всех входах и выходах. Все находятся в защитных масках.

Мост, где вчера произошли беспорядки, пустой, все убрали. Возле медицинского центра валяются банки и другая посуда.

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Напомним, 20 февраля Украина эвакуировала 45 украинцев и 27 иностранцев из китайского города Ухань. Они две недели будут находиться на обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах.

Однако жители города были против размещения эвакуированных в санатории. Они устроили протесты, жгли шины и устанавливали баррикады.

Вследствие протестов в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский. Всего полиция задержала 24 человека.

Фото: depo.ua