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Факти / Україна

Протести у Нових Санжарах: яка ситуація у місті зараз

Ситуація в Нових Санжарах, куди на обсервацію привезли евакуйованих з Уханя українців, вранці 21 лютого спокійна.

Мітингувальники, які вчора виступали проти розміщення евакуйованих, розійшлися. На вулицях міста чергують декілька автомобілів поліції. Медичний центр цілодобово охороняє Нацгвардія, вона стоїть на всіх входах і виходах. Усі перебувають у захисних масках.

Міст, де вчора сталися заворушення, порожній, все прибрали. Біля медичного центру валяються бляшанки та інший посуд.

Нові Санжари: яка ситуація у місті зараз

 

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Нагадаємо, 20 лютого Україна евакуювала 45 українців та 27 іноземців з китайського міста Ухань. Вони два тижні перебуватимуть на обсервації у медичному центрі в Нових Санжарах.

Однак мешканці міста були проти розміщення евакуйованих у санаторії. Вони влаштували протести, палили шини і встановлювали барикади.

Внаслідок протестів у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і один цивільний. Всього поліція затримала 24 особи.

Фото: МВС

Джерело: 112 Україна

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