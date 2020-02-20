PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Пристайко в ООН закликав РФ виконати домовленості нормандського саміту

Росія повинна негайно виконати домовленості щодо безпеки, досягнуті лідерами нормандської четвірки на зустрічі в Парижі – іншого шляху для прогресу немає, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час виступу на Генасамблеї ООН, присвяченій ситуації на окупованих територіях Донбасу і Криму.

– Не можна сподіватися на мир поки 400-кілометрова зона кордону між Україною і Росією залишається відкритими дверима для надходження російської зброї та військових. Міжнародне представництво уздовж кордону з мандатом ООН може бути відповіддю, – зазначив дипломат.

За його словами, тільки міжнародна єдність і солідарність можуть зупинити російську агресію проти України.

Читайте: Хотят ли русские войны: Кислиця на Радбезі ООН звернувся до РФ віршем Євтушенка

Нагадаємо, 18 лютого на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку, скликаного за ініціативою РФ після ескалації на Донбасі, виконувач обов’язків заступника постійного представника США Шеріт Норман Шале засудила напад бойовиків на ЗСУ 18 лютого.

Фото: Олег Ніколенко

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка