Пристайко в ООН закликав РФ виконати домовленості нормандського саміту

Росія повинна негайно виконати домовленості щодо безпеки, досягнуті лідерами нормандської четвірки на зустрічі в Парижі – іншого шляху для прогресу немає, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час виступу на Генасамблеї ООН, присвяченій ситуації на окупованих територіях Донбасу і Криму.

– Не можна сподіватися на мир поки 400-кілометрова зона кордону між Україною і Росією залишається відкритими дверима для надходження російської зброї та військових. Міжнародне представництво уздовж кордону з мандатом ООН може бути відповіддю, – зазначив дипломат.

За його словами, тільки міжнародна єдність і солідарність можуть зупинити російську агресію проти України.

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Нагадаємо, 18 лютого на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку, скликаного за ініціативою РФ після ескалації на Донбасі, виконувач обов’язків заступника постійного представника США Шеріт Норман Шале засудила напад бойовиків на ЗСУ 18 лютого.

Фото: Олег Ніколенко