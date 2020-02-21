Решение о эвакуации украинцев из китайского Уханя в Новые Санжары принималось оперативным штабом в тайном режиме.

Об этом заявил Алексей Гончарук во время отчета правительства в Верховной Раде.

По его словам, информацию о размещении эвакуированных из Уханя скрывали из-за опасений провокаций.

– Операция, которая была осуществлена, стала беспрецедентной в истории Украины. То есть, никогда в таких условиях не эвакуировали людей. Нам нужно было обеспечивать эпидемиологическую безопасность. Первое, о чем мы думали – это безопасность людей, которых будут везти, безопасность людей, которые будут проживать на территориях вокруг.

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Также он добавил, что правительство не могло разглашать даже маршрут.

– С этим могут встречаться провокации, спецоперации. Поэтому мы даже маршрут не могли разглашать, которым мы будем ехать. Для этого собирались практически в тайном режиме принимать решение, – сообщил Гончарук.

Напомним, эвакуированных из Уханя украинцев и граждан других стран разместили на 14 дней в Новых Санжарах. Это вызвало протесты среди местных жителей.