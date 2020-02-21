Протесты в Новых Санжарах являются следствием информационной войны – Гончарук

Протесты в Новых Санжарах являются следствием информационной войны в Украине.

Такое мнение высказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время отчета правительства.

– Те события, которые вчера происходили, являются следствием информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны и изнутри, и извне, – отметил Гончарук.

Также он добавил, что предполагает продолжение провокаций.

– Информационное поле будут продолжать раскачивать, чтобы создать панику и лишить население веры, посеять недоверие.

По словам Гончарука, что правительство, президент и его команда, а также парламент сделали все зависящее от них.

– Мы готовы реагировать на вызовы. Нет никаких оснований для паники, – заявил премьер.

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Кроме того, он рассказал, что на прошлой неделе ездил в Полтавскую область, чтобы посмотреть, как работает медицинская система, и считает, что там один из лучших уровней.

– Не случайно нами был выбран этот объект, – пояснил Гончарук.

Он отметил, что ситуация под контролем.

– Мы ожидаем, что могут быть, конечно, провокации, манипуляции, но мы к этому готовы, – отметил премьер-министр.

Напомним, массовые протесты в Новых Санжарах начались 20 февраля, когда туда прибыли эвакуированные из Китая украинцы и граждане других стран.