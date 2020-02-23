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Факти / Україна / Політика

Директора підприємства Укроборонпрому спіймали на хабарі

Директора підприємства Шосткинський казенний завод Зірка, що входить до складу Укроборонпрому затримали під час отримання хабаря у розмірі $5 тис. за оренду приміщень заводу.

21 лютого правоохоронці зафіксували акт корупції, а уже через день повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Директора підприємства Укроборонпрому спіймали на хабарі / 4 фотографии

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За постановою суду, хабарникові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тепер посадовцеві загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, 4 лютого у Києві затримали начальника одного з управлінь секретаріату Кабміну за вимагання та отримання хабара у 2,5 млн грн.

У разі доведення провини йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Джерело: Військова прокуратура

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