Безопасный атом и отказ от кладбищ – какая экологическая идея победила на модули STEM is FEM

На днях в Киеве прошел Третий образовательный модуль STEM is FEM на тему Энергетика и Экология.

Победу одержала 17-летняя Ирина Наталуха из города Сумы.

Свою идею она представила в трех направлениях: развитие атомной энергетики, демографические проблемы и экологическое переосмысление жизни людей, а также влияние кладбищ на экологию.

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Призом для девушки станет участие в Yale International Alliance Conference on Global Citizenship, которая пройдет в Риме.

В этом году программа конференции будет посвящена темам искусства без границ, влияния изменений климата, гражданского влияния на власть, инклюзивности и лидерства для бизнеса и общества.

– Это шанс познакомиться с представителями организаций и общественными деятелями, которые прилагают усилия для популяризации идеи мирового гражданства. Важно открывать новые горизонты для украинской молодежи, поэтому для каждого модуля STEM is FEM в качестве главного приза мы выбираем участие в отраслевых конференциях, саммитах и ​​выставках, которые объединяют ведущих специалистов из разных стран, – рассказал один из инициаторов проекта Сапар Карягдиев.

Участие в конкурсе принимали школьницы со всей Украины. На модуле девушки слушали мотивационные лекции, общались с женщинами, которые работают в экологии и энергетике, и посещали экскурсии в профильных учреждениях.

Участницы Маргарита Мелешкова и Мария Калиниченко, которые заняли второе место, получили онлайн-курс от образовательной платформы Udemy Экология экосистем с международным сертификатом о его прохождении.

Благотворительный проект STEM is FEM – образовательная инициатива, направленная на популяризацию технологической сферы среди девушек.

Недавно Факты ICTV писали, что достижение гендерного баланса в энергетике и технологиях является главной целью STEM is FEM.

Фото: STEM is FEM