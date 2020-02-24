Безпечний атом та відмова від кладовищ – яка екологічна ідея перемогла на модулі STEM is FEM

Днями у Києві пройшов Третій освітній модуль STEM is FEM на тему Енергетика і Екологія.

Перемогу отримала 17-річна Ірина Наталуха із міста Суми.

Свою ідею вона представила у трьох напрямках: розвиток атомної енергетики, демографічні проблеми та екологічне переосмислення життя людей, а також вплив кладовищ на екологію.

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Призом для дівчини стане участь у Yale International Alliance Conference on Global Citizenship, що пройде у Римі.

Цьогоріч програма конференції буде присвячена темам мистецтва без кордонів, впливу змін клімата, громадянського впливу на владу, інклюзивності та лідерства для бізнесу й суспільства.

– Це шанс познайомитися з представниками організацій та громадськими діячами, які докладають зусилля для популяризації ідеї світового громадянства. Важливо відкривати нові горизонти для української молоді, саме тому для кожного модулю STEM is FEM у якості головного призу ми обираємо участь у галузевих конференціях, самітах та виставках, які об’єднують провідних спеціалістів із різних країн, – розповів один з ініціаторів проекту Сапар Карягдиїв.

Участь у конкурсі брали школярки з усієї України. Впродовж модулю дівчата слухали мотиваційні лекції, спілкувались із жінками, які працюють у екології та енергетиці, та відвідували екскурсії у профільних установах.

Учасниці Маргарита Мелешкова та Марія Калініченко, які зайняли друге місце, отримали онлайн-курс від освітньої платформи Udemy Екологія екосистем із міжнародним сертифікатом про його проходження.

Благодійний проект STEM is FEM – освітня ініціатива, що направлена на популяризацію технологічної сфери серед дівчат.

Нещодавно Факти ICTV писали, що досягнення гендерного балансу в енергетиці та технологіях є головною метою STEM is FEM.

Фото: STEM is FEM