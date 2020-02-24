Гончарук уволил главного лесничего Черниговщины из-за теневых схем

На прошлой неделе премьер-министр Украины Алексей Гончарук был с рабочей поездкой в ​​Черниговской области, чтобы проинспектировать лесное хозяйство в регионе.

– По результатам проверки, руководителя Черниговского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Александра Зинченко – необходимо отстранить из-за значительных нарушений в государственных лесхозах региона, – отметил Гончарук.

Кроме того, он добавил, что Зинченко до этого возглавлял Харьковское облуправление, где также обнаружили большие нарушения. Только за 2019 год зафиксировали незаконных рубок на более 350 млн грн.

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Но несмотря на это, в июне 2019-го предыдущее руководство Гослесагентства, незадолго до приезда президента Владимира Зеленского в Харьков, решило почему то перевести Александра Зинченко в Чернигов. Эти схемы больше не пройдут, – отметил премьер-министр.

Также он поручил руководителям ОГА ввести электронный учет древесины для всех пользователей лесом, а руководству Гослесагентства – сформировать карту мест легального переработки древесины.

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