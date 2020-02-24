Гончарук звільнив головного лісника Чернігівщини через тіньові схеми

На минулому тижні прем’єр-міністр України Олексій Гончарук був з робочою поїздкою в Чернігівській області, аби проінспектувати лісове господарство у регіоні.

– За результатами перевірки, керівника Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександра Зінченко – необхідно відсторонити через значні порушення в державних лісгоспах регіону, – зазначив Гончарук.

Крім того, він додав, що Зінченко до цього очолював Харківське облуправління, де зараз також виявили великі порушення. Лише за 2019 рік виявлено незаконних рубок на понад 350 млн грн.

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– Але попри це, у червні 2019-го попереднє керівництво Держлісагентства, незадовго до приїзду президента Володимира Зеленського до Харкова, вирішило чомусь перевести Олександра Зінченка до Чернігова. Ці схеми більше не пройдуть, – зазначив прем’єр-міністр.

Також він доручив керівникам ОДА запровадити електронний облік деревини для всіх користувачів лісом, а керівництву Держлісагентства – сформувати мапу місць легального перероблення деревини.

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