Более 70% украинцев не поддерживают протесты в Новых Санжарах – опрос

Протесты в Новых Санжарах из-за размещения на обсервацию граждан, эвакуированных из китайского города Ухань, не поддерживают 74% украинцев.

Поддержали такое поведение только 15% опрошенных, еще 11% затруднились ответить.

В региональном разрезе больше всего тех, кто не поддержал такие действия – на юге страны (80%). В восточных регионах протесты получили больше всего поддержки (19%).

В селах Украины протесты в Новых Санжарах поддержали 16%, в городах – 15%.

Интересно, что чем выше уровень образования и доходов респондентов, тем выше уровень неприятия протестов против эвакуации.

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К слову, опрос был проведен социологической группой Рейтинг в течение 22-23 февраля 2020 года. Всего опросили 1200 респондентов в возрасте от 18 лет методом личного формализованного интервью.

Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,8%.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах состоялись протесты. Жители были против того, чтобы эвакуированных из Китая украинцев размещали на обсервацию в местном санатории.

В результате столкновений пострадали девять силовиков и один гражданский. Полиция открыла пять дел из-за протестов в Новых Санжарах.

Источник: Социологическая группа Рейтинг