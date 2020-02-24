Более 70% украинцев не поддерживают протесты в Новых Санжарах – опрос

Протесты в Новых Санжарах из-за размещения на обсервацию граждан, эвакуированных из китайского города Ухань, не поддерживают 74% украинцев.
Поддержали такое поведение только 15% опрошенных, еще 11% затруднились ответить.
В региональном разрезе больше всего тех, кто не поддержал такие действия – на юге страны (80%). В восточных регионах протесты получили больше всего поддержки (19%).
В селах Украины протесты в Новых Санжарах поддержали 16%, в городах – 15%.
Интересно, что чем выше уровень образования и доходов респондентов, тем выше уровень неприятия протестов против эвакуации.
Читайте: Столкновения в Новых Санжарах: когда подозреваемым предъявят обвинение
К слову, опрос был проведен социологической группой Рейтинг в течение 22-23 февраля 2020 года. Всего опросили 1200 респондентов в возрасте от 18 лет методом личного формализованного интервью.
Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,8%.
Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах состоялись протесты. Жители были против того, чтобы эвакуированных из Китая украинцев размещали на обсервацию в местном санатории.
В результате столкновений пострадали девять силовиков и один гражданский. Полиция открыла пять дел из-за протестов в Новых Санжарах.
Источник: Социологическая группа Рейтинг