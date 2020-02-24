Понад 70% українців не підтримують протести у Нових Санжарах – опитування

Протести у Нових Санжарах через розміщення на обсервацію громадян, евакуйованих з китайського міста Ухань, не підтримують 74% українців.

Підтримали таку поведінку тільки 15% опитаних, ще 11% вагалися відповісти.

У регіональному розрізі найбільше тих, хто не підтримав такі дії, – на півдні країни (80%). У східних регіонах протести отримали найбільше підтримки (19%).

У селах України протести в Нових Санжарах підтримали 16%, у містах – 15%.

Цікавим є те, що чим вищий рівень освіти та доходів респондентів, тим вищий рівень несприйняття протестів проти евакуації.

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До слова, опитування було проведене соціологічною групою Рейтинг протягом 22-23 лютого 2020 року. Всього опитали 1200 респондентів віком від 18 років методом особистого формалізованого інтерв’ю.

Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,8%.

Нагадаємо, 20 лютого у Нових Санжарах відбулися протести. Жителі були проти того, щоб евакуйованих з Китаю українців розміщували на обсервацію у місцевому санаторії.

У результаті сутичок постраждали девять силовиків і один цивільний. Поліція відкрила п’ять справ через протести в Нових Санжарах.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг