Столкновения в Новых Санжарах: когда подозреваемым предъявят обвинение

Следователи продолжают расследовать уголовные производства, открытые после столкновений в Новых Санжарах. У них есть два месяца для предъявления обвинения.

Об этом во время брифинга сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко:

– Начато пять уголовных производств. Задержанным инкриминируют разные статьи – массовые беспорядки (ст. 294 УК Украины), ст. 161 – дискриминация людей по различным признакам. Также нарушены производства из-за перекрытия магистралей и насилия и угроз в отношении провоохранителей. Сейчас под ночным домашним арестом находится один гражданин. Лица, которых удалось идентифицировать – это местные жители.

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Он также добавил, что охрана объекта происходит в штатном режиме. Сегодня состоялась ротация Нацгвардии и полицейских. Граждан, находящихся в обсервации, государство обеспечивает всем необходимым.

Также Иван Варченко сообщил, что посылки для эвакуированных со средствами гигиены и антисептическими средствами передают через Красный Крест.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что участникам протеста в Новых Санжарах готовят подозрения.