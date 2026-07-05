Нетаньяху попросил о встрече с Трампом в Белом доме — Axios
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к нему с просьбой провести встречу в Белом доме.
Об этом Дональд Трамп заявил в интервью Axios.
Встреча Трампа и Нетаньяху: что известно
По словам Трампа, встреча с Биньямином Нетаньяху может состояться уже на следующей неделе после его возвращения с саммита НАТО.
— Мы очень хорошо ладим. Он (Биньямин Нетаньяху, — Ред.) знает, кто здесь главный, — сказал президент США, комментируя предстоящую встречу.
В офисе израильского премьера сообщили, что накануне Нетаньяху по телефону поздравил Трампа с 250-летием Дня независимости США.
Во время разговора глава израильского правительства подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются гарантом глобальной свободы, а Израиль высоко ценит стратегическое партнерство между двумя странами.
По итогам переговоров стороны договорились в ближайшее время провести личную встречу в США.
Заявления о предстоящей встрече прозвучали на фоне активных дипломатических контактов США по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.
В частности, в июне США и Иран начали новый переговорный процесс по будущему ядерному соглашению и урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Первый раунд консультаций прошел в Швейцарии, где стороны заявили о прогрессе и договорились продолжить технические переговоры.
В то же время 26 июня американские военные нанесли удары по объектам Ирана после атаки на коммерческое судно в Ормузском проливе. В CENTCOM подчеркнули, что операция стала ответом на действия Тегерана и была направлена на защиту свободы судоходства.