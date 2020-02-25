Новые 200 грн выходят в обращение в Украине

Обновленная банкнота в 200 грн выходит в обращение 25 февраля 2020 года.

Как сообщают в НБУ, ее дизайн будет наследовать современные банкноты номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен.

– На банкноте нового образца номиналом 200 грн сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне – изображение здания Въездной башни Луцкого замка.

Портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты (ранее был с правой стороны), – сообщает пресс-служба НБУ.