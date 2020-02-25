Нові 200 грн виходять в обіг в Україні

Оновлена банкнота 200 грн виходить в обіг 25 лютого 2020 року.

Як повідомляють в НБУ, її дизайн наслідуватиме сучасні банкноти номіналом 20, 100, 500 та 1000 гривень.

– На банкноті нового зразка номіналом 200 грн збережено основні зображення банкноти зразка 2007 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Лесі Українки, а на зворотному боці – зображення будівлі В’їзної башти Луцького замку. Портрет Лесі Українки переміщено у центр банкноти (раніше був з правого боку), – повідомляє прес-служба НБУ.