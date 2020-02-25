Оновлена банкнота 200 грн виходить в обіг 25 лютого 2020 року.
Як повідомляють в НБУ, її дизайн наслідуватиме сучасні банкноти номіналом 20, 100, 500 та 1000 гривень.
– На банкноті нового зразка номіналом 200 грн збережено основні зображення банкноти зразка 2007 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Лесі Українки, а на зворотному боці – зображення будівлі В’їзної башти Луцького замку.
Портрет Лесі Українки переміщено у центр банкноти (раніше був з правого боку), – повідомляє прес-служба НБУ.
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Нові 200 грн виходять в обіг в Україні / 2 фотографии
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Розмір оновлених 200 грн та їхня кольорова гамма не зміняться.
Новими банкнотами замінюватимуть зношені та пошкоджені 200 грн зразка 2007 року. Вони перебуватимуть в обігу разом зі старими банкнотами.
Зазначеним оновленням НБУ підвищуватиме надійність українських грошей.
До слова, Нацбанк розповів, які банкноти України найчастіше підробляли у 2019 році.
Джерело: НБУ
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