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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нові 200 грн виходять в обіг в Україні

Оновлена банкнота 200 грн виходить в обіг 25 лютого 2020 року.

Як повідомляють в НБУ, її дизайн наслідуватиме сучасні банкноти номіналом 20, 100, 500 та 1000 гривень.

– На банкноті нового зразка номіналом 200 грн збережено основні зображення банкноти зразка 2007 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Лесі Українки, а на зворотному боці – зображення будівлі В’їзної башти Луцького замку.

Портрет Лесі Українки переміщено у центр банкноти (раніше був з правого боку), – повідомляє прес-служба НБУ.

  • 200 гривень
  • 200 гривень
  • 200 гривень
  • 200 гривень
Нові 200 грн виходять в обіг в Україні / 2 фотографии

Читайте: Перший випуск банкноти 1000 грн вийде в обсязі 5 млн штук – НБУ

Розмір оновлених 200 грн та їхня кольорова гамма не зміняться.

Новими банкнотами замінюватимуть зношені та пошкоджені 200 грн зразка 2007 року. Вони перебуватимуть в обігу разом зі старими банкнотами.

Зазначеним оновленням НБУ підвищуватиме надійність українських грошей.

До слова, Нацбанк розповів, які банкноти України найчастіше підробляли у 2019 році.

Джерело: НБУ

Фото: НБУ

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