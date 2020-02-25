Верховная Рада поддержала частные инвестиции в безопасность рынка крови в Украине

Эксперты считают, что частные инвестиции в систему крови в Украине позволят обновить оборудование и остановить инфицирование пациентов ВИЧ и гепатитами.

– Надо тестировать кровь двумя методами, а мы тестируем одним. В Сумах, Черкассах, Запорожье, Белой Церкви есть второй вид тестирования – генное, это тестирование на ДНК и РНК-вирусы – обязательный метод тестирования в других странах, – говорит президент Ассоциации службы крови Украины, главврач Житомирского областного центра крови Анатолий Чугриев.

Так, на станциях, в модернизацию которых инвестировали частные предприниматели, используется современное оборудование для генетического тестирования, которое предотвращает инфицирование. Другая серьезная проблема, которую решит частно-государственное партнерство, это удовлетворение потребности в качественных компонентах крови.

– Государство имело на это монополию последние 100 лет, пока что эффективного производителя компонентов и препаратов крови из государства не получилось. Когда говорят, что в других странах это делает только государство, то я говорю, что крупнейшим владельцем банка крови в США является общественная организация Красный крест. А в ЕС в этой сфере работают компании CSL, Grifols, Biotest и другие. Вместе они контролируют до 70% мирового оборота компонентов крови. А государство разрабатывает правила, красные линии, которые переступить нельзя. Средства на создание и поддержку современных пунктов крови нужны немалые, – говорит Виктор Парамонов – главный врач коммунального Черкасского областного онкодиспансера.

Руководитель отдела безопасности крови и донорства Центра общественного здоровья Минздрава Украины, президент Ассоциации молодых доноров Украины и основатель проекта ДонорUA Ирина Славинская подчеркнула, что за время независимости Украины государство не уделяло системе крови должного внимания.

– Поэтому сегодня нельзя гарантировать доступность и безопасность компонентов крови для пациентов. Структура службы крови хаотичная и малопонятная. Мы посчитали: обслуживание идеальных центров крови будет обходиться в €35 млн. При этом €5 млн нужно только на лабораторное оборудование и расходные материалы, – заявила она.

Законопроект №2429, позволяющий решить эту проблему, убирая бюрократические преграды, уже проголосован Верховной Радой в первом чтении.

– Это законопроект о разумной дерегуляции, он устраняет искусственные, бюрократические, коррупционные нормы существующего законодательства, заменяя их простыми, обоснованными, едиными для всех правилами, предложенными и поддержанными экспертами и профильными ассоциациями, – отмечает председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья Михаил Радуцкий.

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Закон разрешает частным компаниям при наличии лицензии и регистрации предприятия в Украине осуществлять забор донорской крови. При этом на экспорт крови и плазмы как сырья за границу налагается категорический запрет. Это поможет привлечь частные инвестиции для реформы и развития системы крови в нашей стране, а также увеличить собственное производство качественных препаратов крови.

Появятся качественные отечественные препараты, которые станут доступной альтернативой импортным аналогам. Изменения вводятся в рамках имплементации положений Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Аналогичные нормы действуют во Франции, Венгрии, Чехии, Австрии, Германии и других странах. Они предусматривают единые прозрачные равные условия работы для всех: как для частного бизнеса, так и для государства.

Напомним, главный врач Житомирского областного центра крови Анатолий Чугриев заявил, что в случае принятия законопроекта по оптимизации службы крови украинцы получат качественное и безопасное лечение.

Источник: Цензор. нет