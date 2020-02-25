Из Китая хотят эвакуироваться еще шестеро украинцев – МИД

Шесть из 39 украинцев, которые остались в Ухане и провинции Хубэй, заявили о желании эвакуироваться в Украину. Прежде всего это те, кто не смог попасть на борт самолета во время предыдущей эвакуации.

Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

Он уточнил, что граждан не допустили на борт самолета из-за повышенной температуры, поэтому они остались в Ухане. Сейчас посольство оказывает им помощь, в частности финансовую и организационную.

Состояние здоровья у всех удовлетворительное, тесты на возможное наличие у них коронавируса не подтвердились. Посольство и консульства Украины в Китае мониторят ситуацию и отслеживают желание украинцев покинуть страну.

Читайте: Как распространяется коронавирус Covid-2019 по миру – карта и хронология

Максим Коваленко также добавил, что посольство готово к эвакуации украинцев с лайнера Diamond Princess, если те передумают.

Вопрос их возвращения в Украину или другие страны будет решаться, прежде всего, ими самими вместе с судовладельцем, который должен дать определенный отпуск после пребывания на карантине.

Ранее стало известно, что украинцы не собираются эвакуироваться в Украину с круизного лайнера Diamond Princess.