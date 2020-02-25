З Китаю хочуть евакуюватися ще шестеро українців – МЗС

Шість з 39 українців, які залишилися в Ухані і провінції Хубей, заявили про бажання евакуюватися в Україну. Передусім це ті, хто не зміг потрапити на борт літака під час попередньої евакуації.

Про це повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко.

Він уточнив, що громадян не допустили на борт літака через підвищену температуру, тому вони залишилися в Ухані. Наразі посольство надає їм допомогу, зокрема фінансову і організаційну.

Стан здоров’я у всіх задовільний, тести на можливу наявність у них коронавірусу не підтвердилися. Посольство і консульства України в Китаї моніторять ситуацію і відстежують бажання українців залишити країну.

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Максим Коваленко також додав, що посольство готове до евакуації українців з лайнера Diamond Princess, якщо ті передумають.

Питання їх повернення в Україну або інші країни вирішуватиметься, передусім, ними самими разом з судновласником, який повинен дати певну відпустку після перебування на карантині.

Раніше стало відомо, що українці не збираються евакуюватися в Україну з круїзного лайнера Diamond Princess.