Вспышка нового типа коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

По состоянию на 25 февраля 2020 коронавирус в Китае идет на спад: из медицинских учреждений в КНР выписали 27668 человек, которые успешно вылечились от коронавируса.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в мире инфицировано 80 147 человек.

От осложнений, вызванных заболеванием новым штаммом вируса умерли 2699 пациентов.

Основным регионом распространения коронавируса остается Китай и прилегающие страны, такие как Япония, Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индия и Иран.

В Украине пока не зафиксировали ни одного случая инфицирования коронавирусом.

Ситуация с распространением вируса стабилизируется в Китае. В других странах наоборот заражений становится больше.

В Италии от коронавируса умерли семь человек – шесть случаев в Ломбардии и один в Венето. В общем там инфицировано 229 человек.

Седьмой жертвой стал 62-летний мужчина, находящийся на диализе и страдавший от тяжелых патологий.

Справедливо отметить, что жертвами вируса в Италии стали пожилые люди, которые наряду с инфицированием имели сложные диагнозы.

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Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что все граждане страны, в которых ранее был диагностирован новый коронавирус, успешно выздоровели.

Напомним, в связи с распространением коронавируса Covid-19 в Италии, украинские пограничники перешли на усиленный режим наблюдения за гражданами, пребывающими из этой страны.