Красный крест передал почти 287 тыс. грн помощи в Новые Санжары

Медицинский центр в Новых Санжарах, где на обсервации находятся эвакуированные из Уханя граждане, получил почти 287 тыс. грн помощи от Красного креста.

Указанная помощь поступила с начала обсервации эвакуированных людей.

– За все время работы в Медицинский центр Национальной гвардии Украины Новые Санжары, где находятся 72 человека, эвакуированные из Китая, и 22 члена экипажа и медицинского персонала, было собрано и передано почти 287 тыс. грн помощи, – сообщили в пресс-службе Красного креста.

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Помощь в Новые Санжары через Красный крест передавали компании, волонтерские организации и небезразличное население.

Также организация передала около 300 кг продуктов в школы-интернаты и детские дома семейного типа из-за запрета на поставку еды в медцентр Новых Санжар из соображений безопасности.

Напомним, в медицинском центре в Новых Санжарах продолжается обсервация людей, которых эвакуировали из Китая 20 февраля.

Во время брифинга и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявил, что пока нет оснований для того, чтобы увеличивать срок обсервации, которая должна продолжаться 14 дней.

Источник: Красный крест