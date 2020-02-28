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Факты / Украина / Общество

В Раду внесли закоропроект с новыми правила езды на гироскутерах и самокатах

Группа депутатов от партии Голос внесла в Раду законопроект, который устанавливает правила для водителей легкого электротранспорта, вроде электросамокатов, гиробордов, гироскутеров.

Проект предлагает уравнять владельцев такого транспорта в правах с велосипедистами. Как и велосипедисты, они получат право ездить по специальным велосипедным дорожкам.

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Также устанавливаются так правила:

  • Рекомендуется ездить в шлеме.
  • В темное время суток — одежда со светоотражающими элементами, включенный фонарик.
  • Средство должно быть оборудовано звуковым сигналом. Но это требование не действует, если в модель нельзя его добавить.
  • Нельзя держать телефон в руках во время езды.
  • Нельзя ездить пьяным.
  • Нельзя перевозить пассажиров.

Ранее Факты ICTV писали, что страховой полис можно оформить в электронном формате, а патрульные будут проверять действительность документа с помощью QR-кода.

Источник: Верховная Рада

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