В Раду внесли закоропроект с новыми правила езды на гироскутерах и самокатах

Группа депутатов от партии Голос внесла в Раду законопроект, который устанавливает правила для водителей легкого электротранспорта, вроде электросамокатов, гиробордов, гироскутеров.

Проект предлагает уравнять владельцев такого транспорта в правах с велосипедистами. Как и велосипедисты, они получат право ездить по специальным велосипедным дорожкам.

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Также устанавливаются так правила:

Рекомендуется ездить в шлеме.

В темное время суток — одежда со светоотражающими элементами, включенный фонарик.

Средство должно быть оборудовано звуковым сигналом. Но это требование не действует, если в модель нельзя его добавить.

Нельзя держать телефон в руках во время езды.

Нельзя ездить пьяным.

Нельзя перевозить пассажиров.

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