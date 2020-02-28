У Раду внесли закоропроект з новими правила їзди на гіроскутерах та самокатах

Група депутатів від партії Голос внесла в Раду законопроект, який встановлює правила для водіїв легкого електротранспорту, на кшталт електросамокатів, гіробордов, гіроскутеров.
Проект пропонує зрівняти власників такого транспорту в правах з велосипедистами. Як і велосипедисти, вони отримають право їздити по спеціальних велосипедних доріжках.
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Також встановлюються так правила:
- Рекомендується їздити в шоломі.
- У темний час доби використовувати одяг зі світловідбиваючими елементами та увімкненим ліхтариком.
- Транспорт повинен бути обладнаний звуковим сигналом. Але ця вимога не діє, якщо в модель не можна його додати.
- Не можна тримати телефон в руках під час їзди.
- Не можна їздити п’яним.
- Не можна перевозити пасажирів.
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