У Раду внесли закоропроект з новими правила їзди на гіроскутерах та самокатах

Група депутатів від партії Голос внесла в Раду законопроект, який встановлює правила для водіїв легкого електротранспорту, на кшталт електросамокатів, гіробордов, гіроскутеров.

Проект пропонує зрівняти власників такого транспорту в правах з велосипедистами. Як і велосипедисти, вони отримають право їздити по спеціальних велосипедних доріжках.

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Також встановлюються так правила:

Рекомендується їздити в шоломі.

У темний час доби використовувати одяг зі світловідбиваючими елементами та увімкненим ліхтариком.

Транспорт повинен бути обладнаний звуковим сигналом. Але ця вимога не діє, якщо в модель не можна його додати.

Не можна тримати телефон в руках під час їзди.

Не можна їздити п’яним.

Не можна перевозити пасажирів.

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