Оприлюднено порядок денний позачергового засідання Ради

У Верховній Раді оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання 4 березня.

Так, на обговорення буде винесено низку законопроектів, питання Кабінету міністрів, а також діяльність силових органів.

– У суботу, 29 лютого, президент України звернувся до Верховної ради України щодо включення додаткових питань до порядку денного позачергового пленарного засідання Верховної Ради України, яке скликається відповідно до розпорядження голови Верховної Ради, – йдеться в повідомленні ВР.

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На позачерговому засіданні запланований розгляд таких пунктів:

допуск підрозділів ЗС інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях;

набрання чинності положеннями стосовно Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів і окремих родів військ;

ратифікація Рамкового договору між урядом України та урядом Французської Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України;

внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ухваленням Закону України Про запобігання корупції;

про Кабінет Міністрів України;

про діяльність МВС, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради. Парламент збереться на вимогу президента 4 березня о 16.00.