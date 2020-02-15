Зеленский назвал количество пленных украинцев у боевиков

В плену боевиков остаются более 200 украинцев, еще 100 удерживают в Крыму и РФ. Об этом заявил Владимир Зеленский во время своего выступления в Мюнхене.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона не остановится в работе над освобождением всех удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и на территории России.

– Особое внимание я хочу уделить очень важному событию гуманитарного характера. Речь идет о взаимном освобождении удерживаемых лиц. Это уже второй положительный пример за последние полгода. И эту тенденцию следует продолжать ради определенной цели – освобождения по формуле всех на всех, – сказал он.

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Зеленский заявил, что украинская власть не остановится, пока украинцев до сих пор держат в нечеловеческих условиях на временно неподконтрольных территориях Донбасса и содержат в Крыму и на территории Российской Федерации.