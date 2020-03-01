Говорили про обмін полоненими – Єрмак зустрівся з Козаком у Мінську

У Мінську відбулася зустріч керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з заступником керівника Адміністрації президента Росії Дмитром Козаком.

Одним із ключових питань зустрічі став подальший обмін полоненими.

– Під час зустрічі сторони обговорили питання взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі всіх на всіх, про яке домовилися лідери Нормандської четвірки під час зустрічі в Парижі у грудні 2019 року. Єрмак заявив про намір провести наступний трек обміну у березні, – повідомили у прес-службі Офісу президента.

Читайте: Зеленський назвав кількість полонених українців у бойовиків

У зустрічі також брали участь представники української і російської делегацій.

Її учасники говорили і про необхідність продовження переговорів для виконання всіх домовленостей, яких досягнули на нормандському саміті.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що наступний обмін полоненими може відбутися до квітня.