Обмен пленными может состояться до апреля – Пристайко

Обмен пленными между властями Украины и контролирующими отдельными районы Донецкой и Луганской областей состоится до встречи лидеров стран Нормандской четверки, которая запланирована на апрель.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в программе Подробности недели на Интере.
– Мы надеемся, что к запланированному времени в апреле, его пока официально никто не исключил, мы надеемся, что к этому времени обмен завершится, – сказал Пристайко.
По словам министра, если бы состоялся обмен пары сотен людей, как сейчас планируют, тогда бы страна приблизились очень близко к принципу всех на всех.
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По мнению Пристайко, необходимо исходить из принципа, что отсутствие прогресса (по выполнению договоренностей, достигнутых в Париже, – Ред.) как раз и является основанием для следующей встречи лидеров.
Ранее министр сообщил, что Украина надеется договориться об обмене в феврале-марте.