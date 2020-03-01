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Факти / Україна

Заява про відставку Гончарука в Раду не надходила – Разумков

Наразі прем’єр-міністр Олексій Гончарук не надав Верховній Раді заяву про відставку з посади.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

– Станом на сьогодні жодних заяв до Верховної Ради не надходило, – сказав Разумков про можливість відставки Гончарука з посади прем’єр-міністра.

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Він додав, що через відсутність відповідної заяви йому складно відповідати на запитання щодо можливої відставки Кабінету міністрів або часткових кадрових змін в уряді.

За словами спікера парламенту, на позачерговому засіданні Верховної Ради розглядатимуть шість визначених питань.

Нагадаємо, позачергове засідання Верховної Ради заплановане на 4 березня на 16.00. Його скликає президент Володимир Зеленський.

На порядку денному, зокрема, опиняться питання, пов’язані з Кабінетом міністрів і діяльністю правоохоронних та антикорупційних органів.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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