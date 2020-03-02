Деоккупация сознания: как будет работать телеканал Дом для ОРДЛО

В Украине презентовали концепцию нового телеканала Дом, который призван вещать на территории оккупированного Донбасса и АР Крым.

Дизайн логотипа нового канала является таким, что название можно прочитать двумя различными способами – Дім и Дом.

И.о. генерального директора телеканала UATV Юлия Островская отметила, что главным месседжем создания телеканала является то, что Украина – наш дом, где бы мы ни жили: на Востоке или на Западе.

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– Язык – не главный фактор наполнения программы, главным фактором является качество контента. Канал нужен для деоккупации сознания наших граждан. Инструменты, которые будут использоваться, выходят из запросов нашей целевой аудитории. Социологические опросы показали, что люди устали от политизированного контента, поэтому они хотят видеть то, от чего можно расслабиться, – отметила Юлия Островская.

На первых этапах вещания телеканала, его будут наполнять контентом, который предоставят четыре крупнейшие украинские медиа-группы. Речь идет о развлекательных шоу, ток-шоу, футбольных матчах, однако канал Дом запустит свою программу новостей.

Через документальные проблемы с авторским правом, канал будет вести только цифровое вещание.

Однако телеканал планирует уже через два года перейти полностью на собственное производство, тогда он сможет выйти на вещание через спутник и интернет.

Напомним, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский отмечал, что телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта.