Деокупація свідомості: як працюватиме телеканал Дом для ОРДЛО

В Україні презентували концепцію нового телеканалу Дом, який покликаний вести мовлення на території окупованого Донбасу та АР Крим.

Дизайн логотипу нового каналу є таким, що назву можна прочитати двома різними способами – Дім та Дом.

В.о. генерального директора телеканалу UATV Юлія Островська зазначила, що головним меседжем створення телеканалу є те, що Україна – наш дім, де б ми не жили: на Сході, чи на Заході.

Читайте: Кодування каналів: медіагрупи відкриють доступ до сигналу

– Мова – не головний фактор наповнення програми, головним фактором є якість контенту. Канал потрібен для деокупації свідомості наших громадян. Інструменти, які будуть використовуватися, виходять із запитів нашої цільової аудиторії. Соціологічні опитування показали, що люди втомилися від політизованого контенту, тому вони хочуть бачити те, від чого можна розслабитися, – зазначила Юлія Островська.

На перших етапах мовлення телеканалу, його наповнюватимуть контентом, який нададуть чотири найбільші українські медіа-групи. Йдеться про розважальні шоу, ток-шоу, футбольні матчі, проте канал Дом запустить свою програму новин.

Через документальні проблеми з авторським правом, канал вестиме лише цифрове мовлення.

Однак телеканал планує уже за два роки перейти повністю на власне виробництво, тоді він зможе вийти на мовлення через супутник та інтернет.

Нагадаємо, міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський зазначав, що телеканал для тимчасово окупованих територій запустить своє мовлення 1 березня.