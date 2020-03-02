Минздрав мотивирует производителей масок на поставки в украинские аптеки – Ляшко

Сейчас в Украине рассматривают возможность уменьшения пошлин на ряд товаров для того, чтобы производители поставляли хирургические маски в аптеки страны.

Об этом заявил заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

По его словам, государство не обеспечивает частные аптеки лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

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– Вместе мы проводили несколько встреч с производителями отечественными, с дистрибьюторами и это проводил не только Минздрав. Сейчас эти встречи проводятся под эгидой министра экономического развития, и мы рассматриваем вопрос как мотивировать отечественных производителей хирургических масок и дистрибьюторов поставить изделия – маски хирургического назначения – именно в наши аптеки, – сказал Ляшко.

Он добавил, что учреждения здравоохранения, где в первую очередь должны использоваться хирургические маски, ими обеспечены.

Напомним, во многих странах мира наблюдается дефицит хирургических масок из-за вспышки коронавируса Covid-19.

На фоне распространения заболевания главный врач США Джером Адамс призвал не покупать хирургические маски, поскольку они не защищают от коронавируса.