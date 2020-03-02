PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Минздрав мотивирует производителей масок на поставки в украинские аптеки – Ляшко

Сейчас в Украине рассматривают возможность уменьшения пошлин на ряд товаров для того, чтобы производители поставляли хирургические маски в аптеки страны.

Об этом заявил заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

По его словам, государство не обеспечивает частные аптеки лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Читайте: Пэлтроу, Кардашьян и Гомес. Звезды призвали надеть маски из-за коронавируса

– Вместе мы проводили несколько встреч с производителями отечественными, с дистрибьюторами и это проводил не только Минздрав.

Сейчас эти встречи проводятся под эгидой министра экономического развития, и мы рассматриваем вопрос как мотивировать отечественных производителей хирургических масок и дистрибьюторов поставить изделия – маски хирургического назначения – именно в наши аптеки, – сказал Ляшко.

Он добавил, что учреждения здравоохранения, где в первую очередь должны использоваться хирургические маски, ими обеспечены.

Напомним, во многих странах мира наблюдается дефицит хирургических масок из-за вспышки коронавируса Covid-19.

На фоне распространения заболевания главный врач США Джером Адамс призвал не покупать хирургические маски, поскольку они не защищают от коронавируса.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка