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Факти / Україна

МОЗ мотивує виробників масок на постачання в українські аптеки – Ляшко

Наразі в Україні розглядають можливість зменшення мита на низку товарів для того, щоб виробники поставляли хірургічні маски в аптеки країни.

Про це заявив заступник голови Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу.

За його словами, держава не забезпечує приватні аптеки лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

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– Водночас ми проводили кілька зустрічей з виробниками вітчизняними, з дистриб’юторами і це проводило не тільки МОЗ.

Зараз ці зустрічі проводяться під егідою міністра економічного розвитку, і ми розглядаємо питання як мотивувати вітчизняних виробників хірургічних масок та дистриб’юторів поставити вироби – маски хірургічного призначення – саме в наші аптеки, – сказав Ляшко.

Він додав, що заклади охорони здоров’я, де першочергово мають використовуватися хірургічні маски, ними забезпечені.

Нагадаємо, у багатьох країнах світу спостерігається дефіцит хірургічних масок через спалах коронавірусу Covid-19.

На тлі поширення захворювання головний лікар США Джером Адамс закликав не купувати хірургічні маски, оскільки вони не захищають від коронавірусу.

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