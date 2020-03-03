Монополия на производство соли отменена: Артемсоль приватизируют

3 марта на заседании правительства была отменена монополия на производство соли путем приватизации государственного предприятия Артемсоль.

Алексей Гончарук обосновал это тем, что руководители производства фигурируют в деле о взяточничестве, а также из-за манипуляций с ценой на соль.

Тогда Антимонопольный комитет оштрафовал предприятие на 3,14 млн гривен.

– Правительство ставит точку в этой истории. Артемсоль будет приватизирована путем прозрачного аукциона.

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Артемсоль – одно из крупнейших в мире предприятий по добыче соли, которое расположено в городе Соледар Донецкой области.

Недавно Факты ICTV писали о коррупционном скандале, связанном с Одесским припортовым заводом. Тогда после попытки взяточничества глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко анонсировал приватизацию госпредприятия.

Источник: Премьер Гончарук

Фото: ГП Артемсоль