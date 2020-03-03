PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Монополия на производство соли отменена: Артемсоль приватизируют

3 марта на заседании правительства была отменена монополия на производство соли путем приватизации государственного предприятия Артемсоль.

Алексей Гончарук обосновал это тем, что руководители производства фигурируют в деле о взяточничестве, а также из-за манипуляций с ценой на соль.

Тогда Антимонопольный комитет оштрафовал предприятие на 3,14 млн гривен.

– Правительство ставит точку в этой истории. Артемсоль будет приватизирована путем прозрачного аукциона.

Читайте: Рада уменьшила ренту за добычу янтаря

Артемсоль – одно из крупнейших в мире предприятий по добыче соли, которое расположено в городе Соледар Донецкой области.

Недавно Факты ICTV писали о коррупционном скандале, связанном с Одесским припортовым заводом. Тогда после попытки взяточничества глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко анонсировал приватизацию госпредприятия.

Источник: Премьер Гончарук

Фото: ГП Артемсоль

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка