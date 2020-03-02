Підвищення цін на залізничні квитки відклали – Мінінфраструктури

Підвищення тарифів планувалося проводити поетапно – з 1 березня до 31 грудня 2020 року у всіх категоріях вагонів, крім першого класу поїздів Інтерсіті+.

– Тарифи на проїзд залізничним транспортом пасажирів не підвищені, – йдеться в повідомленні.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що дохід від пасажирських перевезень тільки на 43% покриває витрати на їх організацію.

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– Залізниця не отримує від держави фінансування на оновлення пасажирського рухомого складу, хоча це і передбачено ст. 10 Закону України Про залізничний транспорт. До того ж, вкрай низьким залишається рівень компенсацій з державного та місцевих бюджетів видатків на перевезення залізничним транспортом громадян пільгових категорій. Так, у 2019 році Укрзалізниця перевезла пільговиків майже на 1,07 млрд грн, в той час як компенсовано лише 136 млн грн або 12,8%, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 лютого Укрзалізниця і компанії Deutsche Bahn AG та DB Engineering & Consulting GmbH підписали меморандум про стратегічне партнерство з розвитку УЗ.