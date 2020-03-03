Россия хочет хитростью заставить Европу признать аннексию Крыма – СМИ

РФ не прекращает попыток легитимизировать оккупацию украинского Крыма. К процессу привлекаются пропагандисты и пророссийские, часто спонсируемые Кремлем, европейские политики. А также разномастные организации, выполняющие роль российских “троянских коней” в Европе.

Так, в марте 2019 года Минюст Бельгии зарегистрировал неправительственную общественную организацию Международная ассоциация Таврида (соучредители – московский Международный совет российских соотечественников и брюссельская European Russian Community). Задекларированная задача – отстаивание интересов населения Крыма в международных инстанциях.

Но буквально сразу бельгийский Минюст аннулировал регистрацию. Юристы пришли к выводу, что деятельность Тавриды угрожает государственным интересам. Одним из основных аргументов стало то, что организация была создана по согласованию с администрацией президента РФ и финансировалась из госбюджета России.

Оказавшись в нелегальном положении, Таврида стала отрабатывать варианты перерегистрации в Австрии, Италии и Швейцарии. Это дало бы ее представителям доступ к коридорам Европарламента и Еврокомиссии. Не исключено, что в случае провала попытки перерегистрироваться в ЕС организация просто сменит вывеску, но ее суть останется неизменной – она будет исполнять роль “троянского коня” России. Об этом говорится в статье, опубликованной Democratic Europe.

– Именно на Тавриду Россия делает ставку относительно решения Международного трибунала ООН по морскому праву в отношении действий РФ в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. В частности, Тавриде было поручено созвать весной 2020 года так называемый общественный трибунал, на котором осудить действия и позицию Украины по отношению к оккупированному Крыму, – отмечается в материале.

Еще один пример использования общественных организаций в попытках узаконить оккупацию полуострова – Российская ассоциация античных городов. Она создана 6 февраля 2020 года под поводом годовщины основания (2,5 тыс. лет) Боспорского царства (со столицей Пантикапей, ныне – Керчь). Цель – якобы сохранение археологического наследия античных времен.

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При этом на 24-25 апреля 2020 года во время шестого Ялтинского международного экономического форума запланировано оформление на базе упомянутой структуры Международной ассоциации античных городов, к которой РФ пригласила присоединиться Грецию, Италию, Болгарию, Турцию, Сербию, Армению, Израиль, Ливан, Иорданию, Сирию и Тунис.

Представителям министерств культуры в Афинах, Риме, Софии и Анкаре стоит понимать, что подконтрольные Кремлю СМИ будут рады заявить, что четыре государства из состава НАТО, три государства ЕС и еще ряд стран перешагнули через геополитические препятствия, западные санкции, искусственные ограничения и другие барьеры и официально признали принадлежность полуострова Крым Российской Федерации.

Поэтому цель создания ассоциации будет полностью оправдана – косвенно несколько авторитетных государств фактически признают российскую власть в оккупированном Крыму.

Напомним, в Украине презентовали концепцию нового телеканала Дом, который призван вещать на территории оккупированного Донбасса и АР Крым.

Источник: УНИАН