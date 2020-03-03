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Факты / Украина / Политика

Ермак обсудил с послами стран G7 сотрудничество с МВФ

Глава Офиса президента Андрей Ермак встретился с послами стран G7 и главой представительства Европейского Союза в Украине.

Среди прочего стороны подробно остановились на сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом.

Кроме того, на встрече обсудили возможности усиления поддержки Украины, прежде всего в контексте дальнейшей реализации структурных реформ и усилении институциональной способности правительства.

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Андрей Ермак также проинформировал дипломатов о последних шагах для достижения мира на Донбассе. Руководитель Офиса президента поблагодарил глав дипломатических представительств стран G7 и ЕС за твердую поддержку и практическую помощь Украине, в частности в вопросах дальнейшей трансформации страны.

Напомним, ранее в Минске состоялась встреча руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с Дмитрием Козаком – заместителем руководителя Администрации президента России.

Источник: Офис президента

Фото: Офис Президента

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