С апреля в Украине заработают электронные больничные

Правительство приняло постановление, которое касается введения электронных больничных. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

– С 1 апреля украинцы смогут оформить больничный онлайн. Больше не нужно выписывать их на бумажных бланках и лишний раз идти в поликлинику, – сообщил Гончарук.

Врач сможет электронной подписью утвердить документ. Система автоматически будет посылать информацию о больничном работодателю работника и в Фонд социального страхования.

– Это ускорит процедуру получения страховых выплат, уменьшит мошенничество вокруг этой темы, когда фейковые больничные покупали за 200-300 грн, – пояснил премьер-министр.

Систему создали на базе уже имеющегося программного обеспечения Пенсионного фонда.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет добавил, что теперь без участия врача будет невозможно подделать справку. Также гражданам можно будет не посещать больницу, чтобы закрыть больничный.

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Врач ставит срок больничного по умолчанию, который можно закрыть без дополнительного визита.

Сколько эта система будет стоить для государства?

– Насколько долго ее разрабатывать? Почти ничего! Потому что мы делаем эту систему на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда, которым бизнес и так сейчас пользуется. Очень люблю такие кейсы, когда вместо создания новой дорогой ІТ-системы мы быстро адаптируем то, что уже есть, и не усложняем жизнь ни для бизнеса, ни для государства, – отметил Дубилет.

Система заработает с апреля этого года.

Напомним, Кабмин утвердил увеличение расходов в части материального обеспечения: финансирование больничных, пособий при беременности и родам и пособия на погребение. Общая сумма расходов составляет 15,361 млрд грн.

Источник: Алексей Гончарук, Дмитрий Дубилет