З квітня в Україні запрацюють електронні лікарняні

Уряд ухвалив постанову, яка запроваджує електронні лікарняні. Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

– Із 1 квітня українці зможуть оформити лікарняний онлайн. Більше не потрібно виписувати їх на паперових бланках та зайвий раз йти до поліклініки, – повідомив Гончарук.

Лікар зможе електронним підписом затвердити документ. Система автоматично надсилатиме інформацію про лікарняний роботодавцю працівника та до Фонду соціального страхування.

– Це пришвидшить отримання страхових виплат, зменшить шахрайство навколо цієї теми, коли фейкові лікарняні купували за 200-300 грн, – пояснив прем’єр-міністр.

Систему створили на базі вже наявного програмного забезпечення Пенсійного фонду.

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Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет додав, що тепер без участі лікаря буде неможливо підробити довідку. Також громадянам можна буде не відвідувати лікарню, аби закрити лікарняний.

– Ми зробили цю систему на базі програмного забезпечення Пенсійного фонду, яким бізнес і так зараз користується. Дуже люблю такі кейси, коли замість створення нової дорогої ІТ-системи ми швидко адаптуємо те, що вже є, і не ускладнюємо життя ані для бізнесу, ані для держави, – наголосив Дубілет.

Система запрацює з квітня цього року.

Нагадаємо, Кабмін затвердив збільшення витрат в частині матеріального забезпечення: фінансування лікарняних, допомоги під час вагітності та пологах та допомоги на поховання. Загальна сума витрат становить 15,361 млрд грн.

Джерело: Олексій Гончарук, Дмитро Дубілет