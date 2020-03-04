Аптеки больше не смогут отпускать поддельные лекарства

Дмитрий Дубилет на должности министра Кабмина планирует реализовать проект борьбы с поддельными лекарствами.

– Эта тема шокирует. Точный объем черного рынка оценить сложно, но один эксперт приводил мне в пример популярный препарат против рака. По его словам, около 30% этих лекарств продается поддельными. В лучшем случае, пациентам, больным раком, продают просто мел, – отметил Дубилет.

Как с этим бороться?

На упаковке с лекарством будет наноситься специальный 2D-код. Этот код активируется при производстве и деактивируется при продаже.

Для сканирования этого кода аптекам придется купить недорогой скан устройство (стоит меньше $100) или воспользоваться бесплатным приложением для смартфона.

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Как это будет работать?

Аптеки не смогут отпускать поддельные лекарства;

Пользователи смогут проверять подлинность препаратов, время его производства и продажи с помощью смартфона.

Система не будет пропускать продажу просроченных лекарств.

– Мы договорились с Минздравом, МЭРТ и основными участниками рынка, запускаем пилот для части брендов и в нескольких аптечных сетях в течение 1-2 месяцев, а затем до конца года увеличим это на всю страну, – пояснил министр.

В результате этого украинцы будут более защищены от поддельных лекарств, а бюджет получит дополнительные несколько миллиардов путем детенизации рынка.

Напомним, Кабмин утвердил увеличение расходов в части материального обеспечения: финансирование больничных, пособий при беременности и родам и пособия на погребение. Общая сумма расходов составляет 15,361 млрд грн.

Источник: Дмитрий Дубилет