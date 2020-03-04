Аптеки більше не зможуть відпускати підроблені ліки

Дмитро Дубілет на посаді міністра Кабміну планує реалізувати проект боротьби з підробленими ліками.

– Ця тема шокує. Точний обсяг чорного ринку оцінити складно, але один експерт наводив мені у приклад популярний препарат проти раку. За його словами, близько 30% цих ліків продається підробленими. У кращому випадку, пацієнтам, хворим на рак, продають просто крейду, – наголосив Дубілет.

Як з цим боротися?

На упаковці з ліками буде наноситися спеціальний 2D-код. Цей код активується під час виробництва і деактивується під час продажу.

Для сканування цього коду аптекам доведеться купити недорогий скан-пристрій (коштує менше $100) або скористатися безкоштовним додатком для смартфона.

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Як це працюватиме?

Аптеки не зможуть відпускати підроблені ліки;

Користувачі зможуть перевіряти справжність препаратів, час його виробництва та продажу за допомогою смартфону.

Система не буде пропускати продаж протермінованих лікарств.

– Ми домовилися з МОЗ, МЕРТ та основними учасниками ринку, що запускаємо пілот для частини брендів і в декількох аптечних мережах протягом 1-2 місяців, а потім до кінця року масштабуємось на всю країну, – пояснив міністр.

В результаті цього українці будуть більш захищені від підроблених ліків, а бюджет отримає додаткові кілька мільярдів шляхом детінізації ринку.

Нагадаємо, Кабмін затвердив збільшення витрат в частині матеріального забезпечення: фінансування лікарняних, допомоги під час вагітності та пологах та допомоги на поховання. Загальна сума витрат становить 15,361 млрд грн.

Джерело: Дмитро Дубілет