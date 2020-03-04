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Факты / Украина / Политика

Шмыгаль считает, что госбюджет на 2020 год следует пересмотреть

Кандидат на пост премьер-министра Денис Шмыгаль назвал первоочередной задачей Кабмина недопущение экономического и бюджетного кризиса. Поэтому он заявил, что следует пересмотреть государственный бюджет на 2020 год.

– Есть ряд вызовов, решать которые нам нужно немедленно. Это недопущения экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год, особенно в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев. Есть расходы, которые мы должны сократить. Это касается зарплат и премий должностных лиц, в том числе министров нового правительства, членов ряда наблюдательных советов и других чиновников, – сказал он.

Он добавил, одной из первоочередных задач является погашение долгов по зарплате перед шахтерами.

Напомним, 4 марта Верховная Рада Украины поддержала заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

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