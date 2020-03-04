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Факти / Україна / Політика

Шмигаль вважає, що держбюджет на 2020 рік варто переглянути

Кандидат на посаду прем’єр-міністра Денис Шмигаль назвав першочерговим завданням Кабміну недопущення економічної та бюджетної кризи. Тому він заявив, що варто переглянути державний бюджет на 2020 рік.

– Є низка викликів, вирішувати які нам потрібно негайно. Це недопущення економічної та бюджетної кризи. Вважаю, що ми повинні переглянути бюджет на 2020 рік, особливо в частині збільшення виплат і пенсій для простих українців. Є витрати, які ми повинні скоротити. Це стосується зарплат і премій посадових осіб, зокрема міністрів нового уряду, членів ряду наглядових рад та інших чиновників, – сказав він.

Він додав, одним із першочергових завдань є погашення боргів із зарплати перед шахтарями.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України підтримала заяву про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

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