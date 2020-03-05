Украина планирует вернуть почти 200 пленных – Данилов

В рамках следующего обмена пленными Украина намерена вернуть домой почти 200 человек.
По словам секретаря Совета безопасности и обороны Алексея Данилова, списки на обмен готовы, и они постоянно согласовываются.
– У нас есть большое желание забрать наших пленников домой. Это почти 200 человек, – сказал Данилов.
Также есть отдельная группа, которая этим вопросом занимается.
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Секретарь Совета безопасности и обороны также подчеркнул, что люди, которые пытали и убивали, не имеют права на амнистию.
– Мы не можем убийц амнистировать. Нам это никто никогда не простит, – добавил Данилов.
К слову, обмен пленными между властями Украины и “Л/ДНР” может состояться до апреля.
Источник: Украинское радио
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