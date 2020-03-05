Україна планує повернути майже 200 полонених – Данілов

У межах наступного обміну полоненими Україна має намір повернути додому майже 200 осіб.
За словами секретаря Ради безпеки і оборони Олексія Данілова, списки на обмін готові, і вони постійно узгоджуються.
– У нас є велике бажання забрати наших полонених додому. Це майже 200 осіб, – сказав Данілов.
Також є окрема група, яка цим питанням займається.
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Секретар Ради безпеки і оборони також підкреслив, що люди, які катували і вбивали, не мають права на амністію.
– Ми не можемо вбивць амністувати. Нам це ніхто ніколи не пробачить, – додав Данілов.
До слова, обмін полоненими між владою України і “Л/ДНР” може відбутися до квітня.
Джерело: Українське радіо
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