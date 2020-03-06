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Факты / Украина / Общество

Итоги работы за полгода и переходная книга для нового министра: Новосад записала видеообращение

Анна Новосад, которая была 11 министром образования и науки, записала видеообращение, в котором рассказала, что удалось сделать за последние шесть месяцев.

Чтобы будущему главе министерства было легче разобраться в вопросах ведомства, команда МОН даже подготовила специальную переходную книгу, где указано, что еще нужно сделать.

В видео Анна Новосад сообщила, что за эти полгода удалось изменить подход к финансированию высших учебных заведений, а также сохранить и продолжить создание новой украинской школы.

Кроме того, в пять раз было увеличено финансирование учреждений профессионального образования.

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Не забыла экс-министр напомнить и о работе украинских ученых, которую существенно упростили.

Анна Новосад отметила, что для нее было большой честью возглавлять Министерство образования и науки. Она выразила надежду, что следующий министр продолжит изменения.

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку правительства Алексея Гончарука и назначение нового Кабмина.

Ранее СМИ сообщали, что Анна Новосад не желает работать в новом составе Кабинета министров.

В своем видеообращении сама Новосад отметила, что она уже экс-министр.

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