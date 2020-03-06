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Факти / Україна / Суспільство

Підсумки роботи за півроку і перехідна книга для нового міністра: Новосад записала відеозвернення

Ганна Новосад, яка була 11 міністром освіти і науки, записала відеозвернення, у якому розповіла, що вдалося зробити за останні шість місяців.

Щоб майбутньому очільнику міністерства було легше розібратися в питаннях відомства, команда МОН навіть підготувала спеціальну перехідну книгу, де вказано що ще потрібно зробити.

У відео Ганна Новосад повідомила, що за цих півроку вдалося докорінно змінити підхід до фінансування вищих навчальних закладів, а також зберегти і продовжити створення нової української школи.

Крім того, у п’ять разів було збільшене фінансування закладів професійної освіти.

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Не забула екс-міністр нагадати і про роботу українських вчених, яку суттєво спростили.

Ганна Новосад зазначила, що для неї було великою честю очолювати Міністерство освіти і науки. Вона висловила сподівання, що наступний міністр продовжить зміни.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада проголосувала за відставку уряду Олексія Гончарука і призначення нового Кабміну.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Ганна Новосад не має бажання працювати у новому складі Кабінету міністрів.

У своєму відеозверненні сама Новосад зазначила, що вона вже екс-міністр.

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